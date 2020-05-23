Китай поддержал международное расследование причин пандемии

Правительство Китая поддерживает международное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии. Об этом заявил министр иностранных дел и член Госсовета КНР Ван И.
Он отметил, что иски к Китаю с требованиями компенсаций необоснованны и нарушают международное право. Именно поэтому важно провести расследование и установить причинно-следственные связи.
Важно, чтобы это был профессиональный, беспристрастный и конструктивный процесс. Профессиональный, то есть он должен базироваться на науке и вестись на основе Всемирной организации здравоохранения, — цитирует заявление министра ТАСС.
Ван И добавил, что сотрудничество России и Китая в борьбе с коронавирусом позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений. По его словам, это позволит «обернуть кризис в возможности».
Как писал NEWS.ru, китайский министр также призвал США не тратить время на разногласия и вместе бороться с общим врагом — пандемией коронавирусной инфекции.