Китай поддержал международное расследование причин пандемии

https://static.news.ru/photo/f3c37baa-9d98-11ea-9233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Правительство Китая поддерживает международное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии. Об этом заявил министр иностранных дел и член Госсовета КНР Ван И.

Он отметил, что иски к Китаю с требованиями компенсаций необоснованны и нарушают международное право. Именно поэтому важно провести расследование и установить причинно-следственные связи.

Важно, чтобы это был профессиональный, беспристрастный и конструктивный процесс. Профессиональный, то есть он должен базироваться на науке и вестись на основе Всемирной организации здравоохранения, — цитирует заявление министра ТАСС.

Ван И добавил, что сотрудничество России и Китая в борьбе с коронавирусом позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений. По его словам, это позволит «обернуть кризис в возможности».

Как писал NEWS.ru, китайский министр также призвал США не тратить время на разногласия и вместе бороться с общим врагом — пандемией коронавирусной инфекции.