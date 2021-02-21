Китай обвинил Трампа в плохих отношениях Пекина и Вашингтона

https://static.news.ru/photo/bcbe5b38-74b7-11eb-852f-96000091f725_660.jpg Фото: Sammy Minkoff/Global Look Press

Глава МИД Китая Ван И обвинил администрацию предыдущего президента США Дональда Трампа в испортившихся отношениях между Пекином и Вашингтоном. Дипломат заявил, что Трамп сделал всё для этого.

В последние несколько лет отношения Китая и США отклонились от нормального пути. Они столкнулись с самыми серьёзными трудностями с момента установления дипломатических отношений, — цитирует ТАСС Ван И.

Он добавил, что попытки Трампа давить на Китай нанесли «неизмеримый ущерб» на двусторонние отношения.

Дипломат призвал новую американскую администрацию отказаться от предрассудков и подозрений, потому что для них нет оснований. Он отметил, что Китай готов к нормализации китайско-американских отношений.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент США планирует вернуться в политику и возобновить общение со СМИ. Друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит «дружеские интервью СМИ после нескольких недель молчания». По имеющимся данным, бывший глава американского государства «зациклен на мести республиканцам», поддержавшим его импичмент, а также сопротивлявшимся его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов.