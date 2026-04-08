08 апреля 2026 в 12:24

«Серьезный разброд»: американист сделал неутешительный прогноз для Трампа

Американист Дудаков: Трампа могут выкинуть из Белого дома в 2027 году

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Демократическая партия США может сместить президента Дональда Трампа с должности в 2027 году, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, американский лидер может отступить под натиском как своих соратников, так и политических оппонентов.

В кабинете Трампа мы сейчас наблюдаем очень серьезный разброд и шатания. Бесконечные отставки. Я думаю, что их сейчас будет еще больше на фоне очевидного проигрыша в войне с Ираном. То есть того же Пита Хегсета, министра войны США, уволят. Смысл в том, что перестановки будут серьезными. И если, конечно, рейтинги Трампа будут дальше падать, то это все приведет, возможно, к уверенной победе демократов в 2026 году. Они могут взять большинство голосов в обеих палатах конгресса. На 2027 год я бы не исключал того, что Трампа могут вынудить уйти в отставку под давлением как собственной партии, так и оппонентов, — высказался Дудаков.

Он предположил, что в 2027 году демократы начнут бесконечное расследование в отношении Трампа и предпримут попытку его импичмента. Таким образом, по мнению политолога, если действия американского президента будут вызывать все больше провалов, то вполне может быть реализована 25-я поправка к Конституции США.

Ранее сообщалось, что демократы в Конгрессе США активно обсуждают вопрос отстранения Трампа в связи с его действиями в Иране. Они рассматривают два пути: инициировать процедуру импичмента или обратиться к кабинету министров с предложением использовать 25-ю поправку, предполагающую отстранение президента в случае его недееспособности.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Религиовед перечислила пасхальные запреты
Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона
Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии
Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»
Названо число добровольно сдавших биометрию россиян
Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах
Удар дронов-«Марсиан», наводчица на Крымском мосту: ВСУ атакуют РФ 8 апреля
Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби»
Дрон ВСУ ударил по машине в приграничье и убил мужчину
Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки
«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном
Немецкий политолог высказался о планах Германии создать свое ядерное оружие
Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»
В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи
Военный эксперт рассказал об угрозе России со стороны Великобритании
В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль
Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России
Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг
Иностранец хотел заработать 100 тыс. рублей и «встретился» с ФСБ
Симоньян раскрыла свои «секреты на миллион»
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
