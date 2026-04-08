«Серьезный разброд»: американист сделал неутешительный прогноз для Трампа

Демократическая партия США может сместить президента Дональда Трампа с должности в 2027 году, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, американский лидер может отступить под натиском как своих соратников, так и политических оппонентов.

В кабинете Трампа мы сейчас наблюдаем очень серьезный разброд и шатания. Бесконечные отставки. Я думаю, что их сейчас будет еще больше на фоне очевидного проигрыша в войне с Ираном. То есть того же Пита Хегсета, министра войны США, уволят. Смысл в том, что перестановки будут серьезными. И если, конечно, рейтинги Трампа будут дальше падать, то это все приведет, возможно, к уверенной победе демократов в 2026 году. Они могут взять большинство голосов в обеих палатах конгресса. На 2027 год я бы не исключал того, что Трампа могут вынудить уйти в отставку под давлением как собственной партии, так и оппонентов, — высказался Дудаков.

Он предположил, что в 2027 году демократы начнут бесконечное расследование в отношении Трампа и предпримут попытку его импичмента. Таким образом, по мнению политолога, если действия американского президента будут вызывать все больше провалов, то вполне может быть реализована 25-я поправка к Конституции США.

Ранее сообщалось, что демократы в Конгрессе США активно обсуждают вопрос отстранения Трампа в связи с его действиями в Иране. Они рассматривают два пути: инициировать процедуру импичмента или обратиться к кабинету министров с предложением использовать 25-ю поправку, предполагающую отстранение президента в случае его недееспособности.