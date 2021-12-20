МИД Китая назвал Трампа «лицемером»

Дональд ТрампФото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press
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В понедельник, 20 декабря, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал бывшего президента США Дональда Трампа «лицемером и клеветником» в ответ на его критику в адрес КНР, сообщает ТАСС. Лицзянь сообщил, что заявление Трампа о том, что Китай угрожает экономике США, является «совершенной неправдой».
Такие политики-лицемеры <…> не смогут изменить реальные факты, сколько бы они ни старались свалить вину на других. Трамп неоднократно пытался переложить ответственность за пандемию [на Китай], однако тем самым он лишь постоянно напоминал, что сам в первую очередь виновен в распространении коронавируса в Соединённых Штатах, — заявил он на брифинге.
По словам китайского дипломата, отношения двух стран носят только взаимовыгодный характер.
Дональд Трамп недавно заявил телеканалу Fox News, что Китай должен заплатить миру компенсацию за возникновение COVID-19. По словам бывшего американского президента, экономика США ежегодно теряла около $500 млрд в год из-за китайской политики. Однако никаких доказательств своих слов Трамп не привёл.
Также Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина «убийцей».