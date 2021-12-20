МИД Китая назвал Трампа «лицемером»

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь уличили в нарушении антиковидных ограничений и участии в вечеринке, пишет газета The Guardian. Ранее рейтинг главы британского правительства рухнул после информация о проведении им в 2020 году праздничного рождественского мероприятия в разгар пандемии коронавируса.

Издание опубликовало снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На фото изображены Джонсон с супругой за столом. В непосредственной близости к чете без соблюдения социальной дистанции расположились...