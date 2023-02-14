Китай назвал США крупнейшей в мире шпионской державой

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США являются крупнейшей в мире шпионской державой с самой широкой разведывательной сетью, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, которые приводит ТАСС, Агентство национальной безопасности США просматривает текстовые сообщения и прослушивает телефонные звонки высокопоставленных лиц Германии, Франции, Норвегии, Швеции, Нидерландов и других европейских стран.

Именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью, — отметил представитель МИД КНР.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность проведения встречи со своим коллегой из КНР Ван И, переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая могут пройти на этой неделе. Отмечается, что это будет первая встреча представителей двух стран после нескольких инцидентов с воздушными шарами над территорией Соединенных Штатов и Канады. Однако первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Блинкен пока не планирует встречаться с коллегами из КНР, хотя Штаты по-прежнему открыты для диалога с Китаем, когда он отвечает интересам Вашингтона.