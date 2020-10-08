Киссинджер предрёк ситуацию в мире, схожую с Первой мировой

https://static.news.ru/photo/0512ba1a-0987-11eb-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Генри Киссинджер Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты и Китай должны обозначить пределы геополитического противостояния, в противном случае мир может оказаться в ситуации, напоминающей обстановку перед Первой мировой войной. Об этом во время виртуальной дискуссии, организованной Экономическим клубом Нью-Йорка, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Вашингтон и Пекин должны договориться о правилах игры, чтобы избежать эскалации напряжённости, и придерживаться этих правил. Можете сказать, что это совершенно невозможно, но тогда мы окажемся в ситуации, похожей на Первую мировую войну, — цитирует Bloomberg политика.

Он подчеркнул, что встревожен холодной войной, разворачивающейся между США и КНР. Возникновение этого конфликта, по его словам, связано с появлением новых технологий, которые изменили геополитический ландшафт. Америке в нынешнем мире нужно новое мышление, считает Киссинджер, а также осознание, что мир слишком сложен для того, чтобы одно государство удерживало гегемонию как в экономике, так и в стратегической сфере.

Экс-госсекретарь США неоднократно призывал Вашингтон отказаться от политики безусловной гегемонии. В июне 2017 года он во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Штаты хотят установить доминирующие позиции в мире, а Россия отстаивает свои интересы.

Как писал NEWS.ru, ранее Генри Киссинджер заявил, что мир ждёт вызванный пандемией коронавируса политический и экономический хаос и он растянется на поколения. Убивающую людей заразу дипломат назвал опасностью, беспрецедентной по масштабу. По его мнению, счастье человечества и процветание наций возможны лишь при доверии людей к правительствам. Именно власти должны спрогнозировать приближающиеся беды, побороть их, а потом восстановить стабильность. При этом он считает, что уже сейчас понятно, что провалом назовут действия правительственных институтов многих стран.

Генри Киссинджер начал политическую карьеру в 1968 году, когда президент Ричард Никсон назначил его своим советником по национальной безопасности. С 1973 по 1977 год он являлся госсекретарём США.