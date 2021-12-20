Киселёв предостерёг Запад от повторения Карибского кризиса из-за Украины

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселёв назвал реакцию России в случае вступления Украины в НАТО. В интервью BBC он предостерёг страны Запада от повторения Карибского кризиса в ситуации с Киевом.

Если речь пойдёт о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое. С таким же подлётным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация Карибского кризиса, — заявил Киселёв.

Телеведущий призвал западные гоcударства не создавать угроз для России, поскольку в противном случае они превратятся в «радиоактивный пепел». По его cловам, такая ситуация может возникнуть только по вине Запада, Москва этого не хoчет. Киселёв добавил, что Россия готова применить силу, если США и их партнёры по Cевероатлантическому альянсу перейдут «красные линии».

Но хорошо бы нам всё-таки гармонизировать интересы и не ставить Россию в положение, когда подлётное время до неё — четыре минуты, — резюмировал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина до сих пор не имеет сведений о сроках вступления в ЕС и НАТО, несмотря на желание иметь ясность в этих вопросах. По его словам, Украина надеется поднять вопрос евро-атлантической интеграции на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намерен прекращать расширение, несмотря на возражения России. Он напомнил, что Альянс уже принял в свой состав Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты РФ. Он пообещал, что военно-политический блок не пойдёт на компромиссы с Кремлём по поводу вступления в НАТО Украины.