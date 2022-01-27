Киргизия сообщила о начале переговоров с Таджикистаном

Киргизская погранслужба сообщила о начале переговоров между губернаторами Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана по инциденту на границе. Встреча началась в 01:43 по местному времени, она проходит в местности Как-Сай Баткенского района Киргизии, сообщает РИА Новости.

Полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К. Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан, — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Также погранслужба подтвердила прекращение огня в местностях Кочо-Бою и Дахма. Однако, отметили в ведомстве, периодически слышны выстрелы в местности Головной и Торт-Кочо.

Местные СМИ сообщают, что общее количество пострадавших во время перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана достигло 17 человек. Из 13 раненных граждан Таджикистана 11 — военнослужащие.

Погранслужба Киргизии 27 января сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. Было заявлено, что таджикская сторона применяет гранатомёты и миномёты. Причиной конфликта послужило перекрытие таджикскими военными дороги, которая соединяет киргизские города Исфану и Баткен.

Граница Таджикистана и Киргизии периодически становится зоной конфликтов из-за нелимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

Ранее пограничная служба Киргизии заявила, что запланированные на вечер 27 января переговоры представителей Киргизии и Таджикистана не состоялись из-за возобновления огня на границе. Огонь между военнослужащими двух стран прекращался лишь на 10 минут.