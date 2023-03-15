США спасли обломки своего беспилотника от чужих рук Кирби: США защитили упавший в Черное море беспилотник

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MQ-9

Власти Соединенных Штатов приняли меры по защите беспилотника MQ-9, упавшего накануне в Черное море, заявил корреспонденту телеканала CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. При этом он не объяснил, как конкретно США обезопасили дрон. Он отметил, что никто не должен был заполучить остатки БПЛА, кроме американского командования.

США предприняли шаги для защиты нашего капитала в отношении этого конкретного беспилотника. <...> Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас, — сказал Кирби.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о деталях инцидента с американским дроном MQ-9, летавшим над Черным морем. После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители, в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что истребители не вступали в контакт с беспилотником и не применяли бортовое вооружение.

По версии европейского командования ВС США, дрон Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27. Один из них при выполнении маневра повредил винт беспилотника. Это вынудило американскую сторону сбить собственный БПЛА, который упал в международных водах.