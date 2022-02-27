Кипр закрыл небо для России

Кипр закрыл воздушное пространство для самолётов России. При этом островное государство оставило ряд исключений, в частности возможность экстренных посадок, следует из NOTAM, содержащего оперативную информацию о полётах.
Всем самолётам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлёт, посадка или пролёт над территорией Кипра. Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра, — поясняется в NOTAM.
Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила все рейсы в Европу с понедельника, 28 февраля. На такой шаг в компании пошли после введения ограничений против РФ. Отечественный авиаперевозчик предложил пассажирам оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения билетов. Отменила рейсы в Европу и авиакомпания S7.