Кипр закрыл небо для России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе. Сейчас они тесно сотрудничают с Киевом по различным вопросам, отметила она в интервью Euronews.

У нас с Украиной процесс, например, интегрирование украинского рынка в наш единый рынок, у нас очень тесное сотрудничество, например, по электросети, множество тем, по которым мы работает тесно <...>, они...