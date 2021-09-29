Ким Чен Ын сообщил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом

Каналы связи между Северной и Южной Кореей могут быть востановлены с начала октября. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на слова лидера КНДР Ким Чен Ына.

Лидер Северной Кореи заявил, что межкорейские каналы связи будут восстановлены с начала октября, — сообщает агентство.

Ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления в ООН в очередной раз предложил объявить о завершении войны на Корейском полуострове. Сделать это, по мысли южнокорейского лидера, следует в присутствии США и Китая. Именно такая схема позволит достичь необратимого процесса в денуклеаризации полуострова, считает Мун Чжэ Ин.

В то же время, Мун Чжэ Ин распорядился проанализировать действия КНДР, касающиеся пусков ракет, и подготовить план ответных действий.