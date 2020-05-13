Ким Чен Ын снова пропал

https://static.news.ru/photo/b98ece16-952e-11ea-b08c-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Американские журналисты сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь перестал появляться на публике. Уже 12 дней он не делал каких-либо заявлений.

New York Post отмечает , что причина пропажи Ким Чен Ына неизвестна.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку страны сообщили, что нет никаких признаков того, что лидер Северной Кореи перенёс операцию на сердце. Представитель спецслужбы отметил, что в этом году Ким Чен Ын минимальное число раз появлялся на публике за всю историю наблюдений. Скорее всего, это связано с пандемией коронавируса.

NEWS.ru писал, что Ким Чен Ын поздравил российского лидера Владимира Путина с юбилеем Победы. Политик отметил, что в годы Великой Отечественной войны российский народ проявил «беспримерный героизм и самоотверженность».