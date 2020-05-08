Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем Победы

https://static.news.ru/photo/ddd2bb72-8bf9-11ea-a920-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с 75-летием Победы. Председатель Госсовета КНДР отметил, что в годы Великой Отечественной войны российский народ проявил «беспримерный героизм и самоотверженность».

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Героические подвиги и исторические заслуги российского народа будут вечными в памяти народов всех стран, любящих справедливость и мир, — говорится в телеграмме Ким Чен Ына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гранитная арка с бронзовыми барельефами будет возведена в столице КНДР. Таким образом в Пхеньяне увековечат память о советских солдатах, погибших в 1945 году при освобождении Кореи. Новый монумент будет венчать вход на главное советское кладбище в районе Садон. Предполагается, что работы будут завершены к 15 августа.