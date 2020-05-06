Разведка Южной Кореи разузнала об операции Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/c723e928-8f55-11ea-a850-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Aleksander Safronov/Global Look Press

Разведка Южной Кореи напрочь отвергает информацию о перенесённой лидером КНДР операции на сердце. Спецслужбы утверждают, что нет никаких признаков того, что Ким Чен Ын перенёс операцию.

Утверждение представителя национальной разведывательной службы цитирует агентство «Рёнхап».

Сообщения о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем являются абсурдными, — заявил разведчик.

Он добавил, что появление на публике северокорейского главы с начала текущего года было минимальным за всю историю наблюдений, но это, скорее всего, связано с пандемией. А правительство КНДР работает в обычном штатном режиме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Южнокорейского парламента Чи Сон Хо, сбежавший из Пхеньяна 10 лет назад, заявил, что на 99% уверен в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын умер.