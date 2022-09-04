Киевские власти обвинили в запугивании и шантаже учителей и родителей Глава ВГА Энергодара Волга: Киев регулярно запугивает школьных учителей и родителей

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга заявил, что власти Украины постоянно шантажируют учителей в городе и рассылают им угрозы. Он добавил, что родителей запугивают тем, что им не следует отдавать детей в российские школы. Он назвал действия украинских властей низостью, пишет ТАСС.

Бесцеремонность шантажа со стороны украинского правительства находящейся под контролем Киева части Запорожской области, то, что они постоянно рассылают какие-то угрозы, — эта ситуация не нова, она происходит с самого начала, — поделился Волга.

По его словам, многие проукраинские учителя забывают о своем предназначении из-за действий Киева, а страдают из-за этого дети, которые остаются без образования.

Бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль ранее заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение развернули пропагандистскую кампанию, чтобы помешать мирным переговорам. По словам политика, пропаганда Зеленского имеет также цель мотивировать собственную армию, когда рассказывают о якобы пытках солдат. Он указала на то, что украинское руководство не спешит предоставлять доказательства своих заявлений. Она обратилась к украинским СМИ и ООН с призывом прекратить «инструментализацию страха».