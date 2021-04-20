Киев ждёт обращения от Москвы по поводу транзита газа

https://static.news.ru/photo/022a49ee-a21b-11eb-84dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев ждёт обращения от Москвы по поводу предоставления дополнительных мощностей по транзиту газа через свою территорию. Об этом заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

По его словам, пока Украина подтверждает готовность предоставить Евросоюзу дополнительную мощность для поставки газа из России.

Газпром прогнозирует сложный сезон прокачки газа в Европу этим летом. Пока подтверждаем готовность предоставить ЕС дополнительную мощность транзита газа из РФ в ЕС для своевременного обновления газоснабжения в ЕС. Газпрому просто нужно обратиться к соответствующему предложению по увеличению объемов контрактов и дополнительной мощности, — написал энергетик в Facebook.

В прошлом году объём поставок российского газа через газопроводы Украины составил 55,8 млрд кубометров. Это стало самым низким показателем за последние годы.

В июне Россия планирует закончить прокладку трубопровода «Северный поток-2» и необходимость в транзите газа через Украину станет ещё меньше.

Как сообщалось ранее, глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряжённость. Его слова приводит телеканал ARD.