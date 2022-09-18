Киев запросил у Москвы имена пострадавших в колонии в Еленовке Киевский омбудсмен Лубинец запросил у Москальковой имена пострадавших колонии в Еленовке

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил обращение российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой предоставить Киеву данные об украинских военнопленных, пострадавших в результате обстрела колонии в Еленовке. Об этом Лубинец написал в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что готов лично прибыть на место происшествия для оценки всех фактов и общения со свидетелями.

На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую — к госпоже Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК. Как и раньше, я, как омбудсмен, готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами, — написал украинский уполномоченный.

Ранее штаб теробороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в результате обстрелов украинскими военными тюремной колонии в Еленовке погиб один человек. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что удар был нанесен с позиций ВСУ в Новомихайловке с применением артиллерии НАТО калибра 155 мм.

7 сентября заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о том, что группа по расследованию инцидента в СИЗО Еленовки сформирована. В Донбасс она должна была отправиться в ближайшие дни.

Серия взрывов в СИЗО Еленовки Волновахского района Донецкой области произошла 29 июля. Россия заявила, что изолятор подвергся обстрелу РСЗО HIMARS со стороны Украины.