Киев предупредил Совет Европы о невозможности умиротворить Россию

https://static.news.ru/photo/6890b9c8-109b-11eb-8b13-fa163e074e61_660.jpg Марию Пейчинович-Бурич Фото: twitter.com/marijapburic

Украина предупредила генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич накануне её визита в Москву, что тактика её предшественника относительно «умиротворения» России не дала результатов. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Попытки Совета Европы «образумить» Москву, тактика «умиротворения» и «привлечения», которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства.

Она напомнила про военный конфликт с Грузией 2008 года и присоединение Крыма в 2014 году. Россия, уверена Зеленко, не только не прислушалась и не пошла навстречу Совету Европы, но и усилила свою агрессивную политику.

Госпожа генеральный секретарь, имеющая определённые полномочия, должна принять все необходимые меры в рамках своей компетенции, которые бы по меньшей мере создали предпосылки для возвращения РФ на путь выполнения своих обязательств, — приводит слова представителя МИД «Укринформ».

Она добавила, что речь идёт прежде всего о тех обязательствах, которые взяла на себя Россия как условие для приглашения к членству в Совете Европы, а также обязательства в рамках конвенционных механизмов.

Мария Пейчинович-Бурич прибудет в Россию 19 октября. Это будет её первый визит в должности генерального секретаря Совета Европы. Темы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не раскрываются.

В результате военного конфликта 2008 года в Грузии, в который вмешалась Москва, грузинский регион Южная Осетия объявил о своей независимости. Тогда российские танки дошли до города Гори, который находится в часе езды от Тбилиси. В итоге Грузия разорвала дипотношения с Россией.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013-го — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому вопросу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины, писал NEWS.ru.