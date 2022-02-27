Киев из-за потери ЧАЭС отказался от части обязательств по ДНЯО

Власти Украины заявили, что после того как потеряли контроль над Чернобыльской АЭС, взятой Вооружёнными силами РФ в результате спецоперации по демилитаризации страны, они больше не могут гарантировать выполнения своих обязательств в полном объёме по соглашению с МАГАТЭ. Речь идёт о ДНЯО и проверках того, что ядерные вещества в государстве не используются в военных целях. Пояснительную записку об этом подготовил к письму постпред Украины при ООН Сергей Кислица, сообщили РИА Новости.

В таких обстоятельствах <...> Украина не может в полном объёме выполнять свои обязательства по Конвенции о ядерной безопасности и Объединённой конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, — говорится в записке.

Это уже второе заявление об отказе от обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, которое подтверждает опасения относительно возможности отказа Украины от ядерного статуса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности отказа Киева от безъядерного статуса, а также выхода из Будапештского меморандума. Согласно ему Украина обязалась отказаться от обладания атомным оружием.

В соглашении с МАГАТЭ, о котором говорится в письме Кислицы, Украина обязана предоставлять для проверок МАГАТЭ весь ядерный материал, находящийся в пределах её территории и используемый в мирной ядерной деятельности. Это делается для гарантий того, что материал «не переключается» на ядерное оружие или иные ядерные взрывные устройства.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль силами ВДВ территории в районе Чернобыльской АЭС. О захвате атомной электростанции ещё накануне заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он рассказал о «совместных действиях» российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по «обороне станции». Это, по словам представителя Минобороны РФ, гарантирует защиту АЭС от возможной «ядерной провокации».