Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон встретилась лицом к лицу со своей экс-подругой маркизой Холмондлейской Роуз Ханбери.
По слухам, ссора двух подруг произошла из-за связи принца Уильяма с Роуз. Во время третьей беременности Кейт американские таблоиды писали о том, что внук Елизаветы II стал навещать подругу жены. А кроме того, папарацци застукали маркизу Холмондлейскую, когда та флиртовала с супругом герцогини Кембриджской.
Спустя несколько лет после скандала бывшие подруги столкнулись на воскресной службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Кейт Миддлтон уверенно прошла мимо Роуз Ханбери с высоко поднятой головой, взяв под руку принца Уильяма. The Sun
Маркиза Холмонделейская очень нервничала, всячески пытаясь избежать встречи с Кейт и Уильямом.
Как писал NEWS.ru, британское общество в очередной раз заметило нарушение королевских традиций со стороны принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. На рождественской службе в Сэндрингеме их старший сын Джордж появился в брюках. Хотя по правилам мальчик монарших кровей на публике должен носить шорты, чтобы не прослыть «простолюдином».
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