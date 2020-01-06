https://static.news.ru/photo/b572ef74-30a2-11ea-8207-fa163e074e61_660.jpg Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Su Paul Marriott via imago-images.de/Global Look Press

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон встретилась лицом к лицу со своей экс-подругой маркизой Холмондлейской Роуз Ханбери.

По слухам, ссора двух подруг произошла из-за связи принца Уильяма с Роуз. Во время третьей беременности Кейт американские таблоиды писали о том, что внук Елизаветы II стал навещать подругу жены. А кроме того, папарацци застукали маркизу Холмондлейскую, когда та флиртовала с супругом герцогини Кембриджской.

Спустя несколько лет после скандала бывшие подруги столкнулись на воскресной службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Кейт Миддлтон уверенно прошла мимо Роуз Ханбери с высоко поднятой головой, взяв под руку принца Уильяма. The Sun уточняет , что герцог Кембриджский даже не посмотрел в сторону предполагаемой любовницы.

Маркиза Холмонделейская очень нервничала, всячески пытаясь избежать встречи с Кейт и Уильямом.

Как писал NEWS.ru, британское общество в очередной раз заметило нарушение королевских традиций со стороны принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. На рождественской службе в Сэндрингеме их старший сын Джордж появился в брюках. Хотя по правилам мальчик монарших кровей на публике должен носить шорты, чтобы не прослыть «простолюдином».