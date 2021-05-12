Караджич отправится отбывать пожизненное заключение в Британию

https://static.news.ru/photo/d8eaeed0-b34a-11eb-b735-96000091f725_660.jpg Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич будет отбывать пожизненное заключение за военные преступления в Великобритании. Об этом пишет агентство Reuters.

Радован Караджич — один из немногих людей, которых признали виновными в геноциде. Он ответственен за убийства мужчин, женщин и детей в Сребренице, а также причастен к безжалостным атакам на гражданских лиц в Сараево, — цитирует агентство главу МИД Великобритании Доминика Рааба.

По его мнению, Британия должна гордиться тем, что Британия помогла разыскать и осудить, а теперь и содержать преступников, ответственных за такие преступления.

Караджич руководил республикой с 1992 по 1996 год. В 1993 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из Югославии. После этого началась война. По окончании противостояния политик скрывался от международного преследования в течение 13 лет. Его удалось задержать в 2008 году. Караджич признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе — в этнических чистках, геноциде и массовой депортации людей.

Ранее сообщалось, что Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила Караджича к пожизненному заключению. Ранее он был осуждён Международным трибуналом по бывшей Югославии на 40 лет.