Евросоюз 13 мая должен принять стратегию по открытию границ. Как стало известно накануне, сначала свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны разрешат жителям стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Это противоречит политике равных условий для всех граждан Союза и не сможет остановить создание региональных альянсов внутри ЕС и дальнейшую деградацию европейской солидарности.

Документ, который 13 марта должна будет одобрить Еврокомиссия, попал в распоряжение портала Euroactiv. Согласно ему, границы внутри Шенгенской зоны на первом этапе снятия ограничений откроются только между теми государствами, в которых эпидемия коронавируса сошла на нет. К таковым можно причислить, например, Грецию, Чехию и Австрию. Для остальных границы останутся закрытыми, пока ситуация не нормализуется.

Пляжи Алимос и Глифада (Греция) Antonis Nikolopoulos/www.imago-images.de/Global Look Press

Некоторые страны уже начали строить региональные альянсы со свободным передвижением в обход решений Брюсселя. Так, Эстония, Латвия и Литва договорились об открытии своих границ друг для друга с 15 мая и подумывают над тем, чтобы пригласить в свой лагерь Польшу. Это усиливает и без того наметившийся в последние годы разрыв восточноевропейских стран с остальным Евросоюзом.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон 10 мая договорились о том, что французских путешественников не будут помещать на карантин в Великобритании, и наоборот. Всё это — чтобы обеспечить британцам и французам путешествия за границу на летних каникулах, несмотря на то что обе страны находятся в лидерах по распространению коронавируса в Европе.

Сделки между «выздоровевшими» странами выходят за пределы Евросоюза. Главным критерием становится не принадлежность к региональному политическому союзу, а схожесть ситуаций, в которых оказались государства. На прошлой неделе лидеры Австрии, Греции, Израиля, Дании, Норвегии, Чехии, Сингапура, Австралии и Новой Зеландии провели видеоконференцию, на которой обсудили, какую выгоду можно извлечь из своего имиджа зон, практически свободных от COVID-19. Скорее всего, жители этих стран уже летом 2020 года смогут насладиться международным туризмом, пока остальные государства будут всё ещё бороться с вирусом у себя дома.

К подобным странным союзам эти страны подталкивает то, что многие из них зависят от туризма. Так, этот сектор обеспечивает 11,7% ВВП Греции, 5,9% ВВП Израиля и 7,8% ВВП Чехии. Поэтому хотя бы частичное восстановление турпотока облегчит для них экономические последствия пандемии.

Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брюссель в ответ на такие «междусобойчики» разводит руками. Чтобы закрыть границы Шенгенской зоны, нужно согласие всех стран-участниц, и по мере ослабления ограничительных мер сторонников такого подхода становится всё меньше. Пока что ожидается, что действующий запрет на въезд в ЕС иностранных граждан без вида на жительство будет действовать до 15 июня. Кроме того, ЕС не может предотвратить заключение региональных альянсов с открытыми границами, хотя и пытается предостеречь лидеров от подобного.

Государства-члены не могут открывать границы для граждан из одной страны ЕС, но не делать этого для других. Это очень важно, — заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

Между тем американские учёные считают запреты на путешествия между отдельными странами неэффективными. По словам профессора Джорджтаунского университета Алекса Фелана, это объясняется долгим инкубационным периодом COVID-19. Америка на начальных этапах эпидемии ввела запрет на въезд из Китая, но в действительности очаг эпидемии на тот момент уже переместился в Италию. Путешественники из этой европейской страны, которые не знали о наличии у себя коронавируса, и обеспечили распространение заболевания в США.

Так что давление на лидеров, которые принимают решения об открытии границ, нарастает. Скорее всего, в ближайшее время стоит ожидать новых сделок между государствами со схожей эпидемиологической обстановкой.