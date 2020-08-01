Канадцы смогут отслеживать заражённых коронавирусом через приложение

https://static.news.ru/photo/1d6ec9f4-d3dc-11ea-8015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильное приложение для отслеживания контактов заразившихся коронавирусной инфекцией запущено в Канаде. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Приложение доступно для скачивания. Это — очередной инструмент для защиты вашего здоровья, который поможет предотвратить распространение COVID-19 в Канаде, — цитирует ТАСС чиновника.

Трюдо подчеркнул, что использование приложения не обязательно, однако власти настоятельно рекомендуют канадцам его установить на мобильных телефонах. Сам он уже скачал.

Сервис позволяет определить и показать на карте места, где побывал заражённый коронавирусом человек до того, как узнал об инфицировании. Канадцы, которые загрузили приложение и находились в тех же местах, где и заражённый, получат оповещение. После этого необходимо будет обратиться в медучреждение для получения дальнейших консультаций. Премьер-министр подчеркнул, что личная информация будет надёжно защищена.

Пока сервис доступен только жителям самой густонаселённой провинции Онтарио. В ближайшее время пользоваться им можно будет и в других регионах страны.

Трюдо напомнил, что, хотя общее число заражений COVID-19 в Канаде снижается, в ряде сообществ в разных регионах страны в последние две недели были отмечены новые вспышки заболевания, поэтому рано расслабляться.

Ранее Минкомсвязь разработала регламент по отслеживанию больных коронавирусной инфекцией. Данные о номере мобильного телефона будут предоставляться Минздравом. Специальные алгоритмы будут составлять список людей, с которыми заболевший последние две недели постоянно общался по мобильной связи, а также граждан, которые находились в том же месте, что и больной. Эти данные будут выявляться по геопозиции и информации от операторов, писал NEWS.ru.