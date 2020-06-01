Канада выступила против возвращения России в G7

https://static.news.ru/photo/547b04c4-a440-11ea-876e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Winkler, A. /Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал предложение президента Соединённых Штатов о включении России в «Большую семёрку». По его словам, РФ останется за пределами группы.

Он отметил, что Москва продолжает нарушать международные нормы и правила. Поэтому она остаётся вне формата G7 и останется вне его в будущем, передаёт CBC News.

Россия был исключена из G7 после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Она всё ещё не соблюдает международные правила и нормы, поэтому она вне формата G7 и останется вне его и в будущем, — подчеркнул он.

Политик добавил, что «Большая семёрка» всегда представляла из себя формат искреннего общения между союзниками и друзьями, тогда как в «Большой двадцатке» не все должны иметь хорошие взаимоотношения.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая РФ. В Великобритании также выступили против возвращения России в состав группы.