Канада вводит новые санкции против сотрудников «Газпрома» и «Роснефти»

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Канада вводит новый пакет экономических санкций. Ограничения коснутся десяти ключевых сотрудников российских энергетических компаний «Газпром» и «Роснефть». Об этом сообщили в канадском МИД.

Данные меры накладывают ограничения на 10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора России — «Газпром» и «Роснефть», — говорится в заявлении дипведомства.

В МИД Канады также добавили, что новые меры предпринимаются с целью оказания дополнительного давления на руководство РФ, чтобы оно «прекратило посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Данные меры страна предпринимает при координации с союзниками в знак солидарности с Украиной.

Мы продолжим консультации с нашими партнёрами относительно возможности введения новых санкций, если Россия не прекратит свою агрессию в отношении Украины, — подчеркнули в Канаде.

Списка лиц, внесённых в очередной санкционный пакет, к документу не прилагается.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.