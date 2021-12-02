Канада ввела санкции против сына Лукашенко вслед за США

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Канада вслед за США ввела санкции против сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, Дмитрия. Ограничения затронули 24 человека, список должны пополнить ещё семь структур, говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

В список хотят добавить госпредприятие «Центркурорт», Президентский спортклуб, ООО «ГардСервис», предприятие «Белтехэкспорт», ЗАО «Пеленг», 140-й ремонтный завод и электромеханический завод «Агат».

США, Великобритания и Евросоюз в четверг, 2 декабря, опубликовали совместное заявление, в котором содержался ответ на нарушения прав человека, допускаемые белорусскими властями. В этой связи они ввели санкции против Белоруссии.

Так, западные страны потребовали от Минска немедленно остановить организацию нелегальной миграции в странах Евросоюза, освободить из-под стражи порядка 900 политзаключённых, выйти на диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ, чтобы в дальнейшем провести новые выборы президента.

Ранее сообщалось, что США 2 декабря ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии, под них попал средний сын президента страны Александра Лукашенко, Дмитрий.