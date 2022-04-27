Канада ввела санкции против 203 представителей ДНР и ЛНР

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Власти Канады решили ввести санкции против 203 представителей властей ДНР и ЛНР, говорится в заявление правительства страны на официальном сайте. Рестрикции затронут 11 высокопоставленных чиновников и 192 других депутатов народных советов Луганской и Донецкой народных республик.

Канада продолжает призывать к немедленному выводу российских войск с украинской территории. Канада также будет координировать дальнейшие действия со своими партнёрами в международном сообществе и требовать завершения конфликта, — говорится в заявлении.

11 апреля Канада объявила о введении новых санкций против 33 российских предприятий оборонного сектора. 19 апреля власти страны добавили в санкционный список председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину и ещё 14 человек.

До этого Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации на фоне военной спецоперации на Украине. Об этом сообщал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Премьер пояснил, что таким образом руководство страны усиливает давление на РФ посредством ограничений. Он также пообещал, что Канада и дальше будет работать с союзниками в целях «привлечения РФ к ответственности» за ситуацию на Украине.