Канада пригрозила изымать санкционные активы России Канада намерена принять закон, позволяющий изымать санкционные активы России

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Правительство Канады надеется в ближайшие дни принять закон, позволяющий конфисковать российские активы, попавшие под санкции. Об этом заявила глава министерства финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд. По её словам, которые приводит РИА Новости, данный шаг обсуждался с международными партнёрами, включая США.

Мы надеемся, что в ближайшие дни мой законопроект о бюджете будет принят, включая меры, позволяющие конфисковать попавшие под санкции российские активы, — сказала Фриланд.

Она отметила, что свои действия Канада обсуждала и координировала с международными партнёрами, в число котрых входит и США. По словам Фриланд, правительство страны считает важным расширение своих законодательных полномочий, которые позволят, по её мнению, в поиске средств для восстановления Украины.

В этой связи я не могу представить себе более подходящего источника такого финансирования, чем конфискованные российские активы, — подчеркнула канадский вице-премьер.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что к концу лета начнется активное изъятие украинских активов россиян и граждан, сотрудничающих с российскими властями. По его словам, имущества уже лишились собственники Сбербанка и Проминвестбанка.