Как Урсула разбила мечту Джо Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о нецелесообразности бойкота Западом заседания «Большой двадцатки», опередив канцлера Шольца

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Шарль Мишель (слева), президент Европейского совета, Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (ЕС), и Джо Байден, президент США

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о нецелесообразности бойкота Западом заседания «Большой двадцатки», опередив канцлера Шольца.

Нет, не просто так подобное заявление поручили сделать едва ли не главной «ястребице» Европы. Это означает одно: глубинный Запад отказался от своей попытки бойкота форума стран, на которые в совокупности приходится более 80% мирового ВВП. А ведь инициатива отказа от коллективного западного прибытия в Индонезию исходила от самого Джо Байдена, который призывал сателлитов не заказывать джеты на Бали, пока среди будущих участников будет фигурировать Владимир Путин. Вопрос изначально ставился в виде ультиматума: или он, или все мы — соль земли. И все это идеально вписывалось в серию попыток добиться глобальной изоляции России.

Началась война нервов. У Владимира Путина они на редкость крепкие. Кремль быстро отмел разного рода циркулировавшие предположения, что, может быть, дабы не дразнить гусей, в Индонезию отправится премьер Михаил Мишустин. Было ясно, что президент в своем стиле слабину и в этом вопросе даст. Удивительно стойко выдержала американское давление и Индонезия — страна — хозяйка грядущего саммита G20, которая ни на минуту не позволила сомневаться в том, что официальное приглашение российскому лидеру будет послано.

Но пока Запад предвкушал свой бойкот заседания «двадцатки», на глазах у всего просвещенного человечества стали укрепляться все более ясные горизонтальные связи между незападными членами такого консультативного форума. Ну, отношения между Россией и Китаем, Индией укрепляются давно. Для обеих великих азиатских держав концепция многополюсного мира — это не красивая фраза, а реальность их дальнейшего развития. К тому же к навязывавшемуся всему миру бойкоту России и объявленным США с партнерами антироссийским санкциям не присоединилось огромное число стран, включая активных участников «двадцатки» — Мексику, Саудовскую Аравию, Бразилию, Аргентину, Турцию. То есть даже формального решающего большинства у «американского клана» в G20 не просматривалось.

Новой демонстрацией такой горизонтальной мировой солидарности стало недавнее заседание стран — членов БРИКС, за которым от Вашингтона до Берлина следили с особым вниманием. Прежде всего, в работе онлайн-форума «БРИКС плюс» помимо постоянной пятерки приняли участие еще 13 стран, в их числе Индонезия, Малайзия, Египет, Иран, Казахстан, Сенегал, Таиланд. Фактически речь шла об альтернативной «двадцатке» развивающихся, в своем большинстве неприсоединившихся стран. А китайский лидер Си Цзиньпин открыто говорил о необходимости усиленной кооперации стран, представляющих практически все континенты, особенно в сфере передовых технологий. Разговор шел о своей коллективной системе быстрых финансовых расчетов и о новых резервных валютах.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС

И после такой демонстрации новых нарастающих в мире центров влияния Западу предлагалось воздержатся от участия в работе «Большой двадцатки»? Лишить себя такой площадки для демонстрации собственных взглядов и подходов к мировой политике? Тем более что следующими странами, принимающими G20, станут Индия (2023) и Китай (2024). Так что пришлось бы продолжать бойкотировать такие встречи. Возникает риск того, что «Большая двадцатка», созданная в конце прошлого века по инициативе как раз Запада, рискует превратиться в «двадцатку» откровенно антизападную.

Резкое осознание такого прискорбного факта и привело к пересмотру решительного западного ультиматума. Конечно, ко времени проведения мероприятия мир может кардинально измениться. К тому же «в рукаве» у американцев может быть уйма заранее заготовленных провокаций типа коллективного выхода при выступлениях некоторых политиков. Но это будут лишь потуги сделать хорошую мину при проигранной ставке.

Так что Урсула (в переводе — «медведица») с медвежьей же грацией разбила «хрустальную мечту» Джо Байдена.