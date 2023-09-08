Как с Косово: что предпримет Россия из-за заседания по Украине в СБ ООН 8 сентября в Совете Безопасности ООН планировалось обсудить годовщину проведения референдумов на новых российских территориях

Фото: AP/TASS

Луганск после окончания голосования на референдуме о вхождении ЛНР в состав России

Россия требует провести заседание Совета Безопасности Организации Объединенных наций (СБ ООН) по поставкам западного оружия Украине 12 сентября. Так Москва ответила на инициативу США и Албании, которые запросили проведение брифинга 8 сентября в связи с годовщиной референдумов о вхождении новых регионов в состав РФ. О целях и ожидаемых последствиях заседания — в материале NEWS.ru.

Кто стоит за обсуждением в Совбезе ООН референдумов

Заседание в ООН инициировали Вашингтон и Тирана, которая сейчас исполняет функции председателя СБ. По информации источника ТАСС в организации, участникам будет предложено обсудить годовщину проведения референдумов в Донбассе и на частях Херсонской и Запорожской областей. После голосования, прошедшего с 23 по 27 сентября 2022 года, эти регионы стали новыми российскими территориями.

Планируется, что докладчиком на заседании Совбеза ООН будет заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Россия решила принять ответные меры. «Поскольку у нас уже сложилась традиция проведения „зеркальных“ мероприятий по неудобным для западников темам, мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее», — заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В рамках сессии Генассамблеи с 19 по 25 сентября пройдет неделя высокого уровня, на которую съедутся лидеры стран и министры иностранных дел со всего мира. Согласно предварительной информации, 20 сентября состоится заседание Совбеза по Украине, в котором примет участие ее президент Владимир Зеленский. От России на нем будет присутствовать глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд

Какая цель заседания СБ ООН

Заседание Совбеза, скорее всего, станет формальным мероприятием с целью в очередной раз «обвинить» Россию, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.

«В минувший вторник открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ее участникам надо заполнять повестку: обсуждение и обвинение России — очень хороший для этого повод, в том числе на заседаниях Совбеза ООН. Но никаких последствий для нас эти обсуждения иметь не будут. А им главное — это уколоть в очередной раз Россию», — считает американист.

По словам Дудакова, если участники заседания Совбеза попытаются принять резолюцию, то Россия все равно наложит на нее вето. Как добавил политолог, площадка ООН уже давно стала местом формальных обсуждений, которые мало влияют на реальные мировые процессы.

«У западных политиков стоит поучиться стратегии»

Заседание Совбеза ООН по годовщине референдумов — одно из звеньев антироссийской стратегии Запада, предположил в беседе с NEWS.ru политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

«Мы наблюдаем усилия Евросоюза, США, Японии по продвижению антироссийской повестки. Они занимаются этим на постоянной основе, ради чего готовы притянуть за уши любое событие, чтобы напомнить остальному миру о „неправильном поведении России“. Нам можно было поучиться у них такой медленной, пошаговой стратегии, чтобы тихой сапой проталкивать свою повестку, даже если весь остальной мир не хочет на нее реагировать», — заметил политолог.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой Народной Республики к России

Какие аргументы есть у России против обвинений Запада

Российский представитель непременно напомнит о тех военных преступлениях, которые совершали ВСУ на территории Донбасса, считает Малек Дудаков.

«Преступления против жителей Донбасса со стороны украинских военных были, и об этом надо постоянно говорить с целью избежать новые», — подчеркнул политолог.

Как добавил Вадим Трухачев, перед участниками заседания Совбеза ООН нужно поставить вопрос о необходимости соблюдения международного права.

«Прежде всего, Россия должна заявить о принципе права нации на самоопределение. На Украине давно уже запрещают все русское, начиная с языка. Эта история с новыми границами стала следствием определенных событий, которые выходили за рамки международного права, свидетельствовали о нарушении прав русскоязычных граждан», — напомнил он.

По словам Трухачева, также следует напомнить западному сообществу о косовском прецеденте. Как считает эксперт, действия России по присоединению новых территорий идут в согласии с решением международного суда ООН в Гааге по Косово, который состоялся в декабре 2009 года. Тогда было заявлено, что декларация независимости этой страны, отделившейся от Сербии, не нарушает международного права.

«То есть Россия фактически руководствуется тем решением: регионы могут провозглашать независимость, не ставя в известность центральные власти страны, от которой они отделяются», — заключил политолог.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Митинг в поддержку косовских сербов в южной провинции Сербии

Что показали прошлогодние референдумы на новых территориях РФ

Референдумы на новых российских территориях длились пять дней. Только 27 сентября голосование проводилось на избирательных участках, до этого оно проходило во время адресного обхода и на придомовых участках. К такому способу прибегли в целях безопасности.

27 сентября 2022 года Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты референдумов на новых территориях РФ. В ДНР за присоединение к России проголосовало 99,23% от числа избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87, 05%, в Запорожской — 93,11%.

3 октября 2022-го Госдума единогласно поддержала законопроекты о ратификации договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Согласно принятым законам, ДНР И ЛНР приняты в качестве одноименных республик, а Херсонская и Запорожская области — в качестве областей с прежними названиями. 4 октября законы одобрил Совет Федерации.

Эксперты отметили, что после присоединения территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на них распространяется действие ядерной доктрины, которая была принята в 2020 году и дает основания для применения ядерного оружия в случае агрессии «против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства».

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

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