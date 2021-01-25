Как изменился Египет спустя 10 лет после «арабской весны»

10 лет назад, 25 января 2011 года, в Египте начались антиправительственные выступления. Массовые демонстрации, которые состоялись в День гнева на площади Тахрир, вскоре распространились по всей Арабской Республике. События конца января и начала февраля 2011-го привели к отставке правительства, затем — к свержению президента Хосни Мубарака и переходу власти в руки Высшего совета вооружённых сил.

Вскоре были проведены выборы в египетский парламент, победу в которых одержала Партия свободы и справедливости — политическое крыло движения «Братья-мусульмане» (запрещённая в РФ террористическая группировка), наиболее организованной и влиятельной оппозиции в Египте. Кандидат от «Братьев» Мохаммед Мурси во время своей предвыборной кампании предложил принять конституцию, основанную на законах шариата. Затем, когда он стал президентом, в конституцию страны были внесены поправки, которые существенно расширяли полномочия главы государства. Летом 2013 года в результате военного переворота, которым руководил министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси (сейчас — президент Египта), Мохаммед Мурси и его сторонники были арестованы.

Зимой 2011-го египтяне вышли на улицы с требованиями провести политические и экономические реформы в стране. Они устали от Хосни Мубарака, который был у власти уже 30 лет, устали от высокого уровня безработицы и отсутствия политической конкуренции. Несмотря на успех революции, сейчас можно констатировать, что спустя 10 лет после «арабской весны» египетское государство стало даже более авторитарным, чем было при Хосни Мубараке. После «революции 30 июня» власти раскрутили маховик репрессий против сторонников «Братьев-мусульман». В египетских тюрьмах оказались десятки тысяч политзаключённых. Кроме того, усилилось давление на независимые СМИ. В 2010-м Египет занимал 127-е место в «Индексе свободы прессы», а к 2020 году — опустился на 166-е место. Тем не менее результаты исследования, проведённого катарским Центром политических исследований, говорят о том, что 66% египтян позитивно оценивают политическую ситуацию в Арабской Республике и всего лишь 23% — негативно.

За последние 10 лет дважды произошла переориентация внешней политики Египта. Когда после «арабской весны» к власти пришли «Братья-мусульмане», новое египетское руководство получило поддержку со стороны Турции и Катара. Однако в 2013-м отношения испортились. После свержения Мохаммеда Мурси Турция предложила руководству «Братьев-мусульман» убежище и защиту, а также развернула кампанию в СМИ против нового правительства Арабской Республики. В ответ Египет дал послу Турции 48 часов, чтобы покинуть страну.

Amr Sayed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Контрреволюция 2013-го была поддержана Саудовской Аравией и ОАЭ. После свержения Мохаммеда Мурси Египет стал выстраивать стратегическое партнёрство с аравийскими монархиями. Тогда же в отношениях Египта и США возникла напряжённость. Международное сообщество в лице американского президента, представителей ЕС и ООН незамедлительно отреагировало на подавление массовых демонстраций сторонников Мохаммеда Мурси, которые вышли на улицы Каира после военного переворота. После ареста Мухаммеда Бади — духовного лидера «Братьев-мусульман» — министры иностранных дел 28 стран ЕС собрались на экстренное совещание. Темой обсуждения стало возможное введение оружейного эмбарго против Арабской Республики. Представитель Госдепартамента США Джейн Псаки заявила о пересмотре части программ помощи неправительственному сектору Египта.

Ухудшение отношений с традиционными союзниками и стратегическими партнёрами во многом способствовало активизации военно-политического взаимодействия с Саудовской Аравией и ОАЭ, а также военно-техническому сотрудничеству с Россией и Китаем. По сравнению с 2010 и 2011 годами сейчас Египет проводит более самостоятельную политику. Его внешняя активность направлена на обеспечение национальной безопасности, главным образом — на защиту границы с Ливией, а также на сдерживание растущего влияния Турции в регионе.

Несмотря на те политические и социально-экономические потрясения, с которыми столкнулся Египет за последние 10 лет, анализ ряда экономических показателей позволяет констатировать некоторую стабилизацию страны после «арабской весны». И в чём-то ситуация стала даже лучше, чем накануне революции 2011-го. Например, рост ВВП в 2010 году составлял 5,1%, а в следующем году упал до 1,8%. С тех пор наблюдалось постепенное увеличение значения показателя, до 5,6% в 2019-м. ВВП на душу населения в 2010 году составлял $2646, в 2019-м достиг $3019. При этом в первые годы после «арабской весны» наблюдался рост значения показателя — до $3563 в 2015-м.

С 2007 по 2011 год объём прямых иностранных инвестиций постоянно сокращался, а с 2012 по 2019 год — практически всегда рос. В 2010-м, накануне арабской весны, уровень безработицы в Египте составлял 8,8%, после революции, в январе 2011-го, он подскочил до 11,8%. В 2013 году безработица достигла пика —13,2%, и с тех пор наблюдается снижение показателя. В 2020-м, несмотря на пандемию коронавируса, уровень безработицы составил 10,1% и стал самым низким с 2011-го.

Экономические успехи были достигнуты во многом благодаря привлечению инвестиций из-за рубежа, в том числе из аравийских монархий и Китая. Египет также получил заёмные средства от МВФ. Усилия египетского правительства были сконцентрированы на развитии крупных индустриальных проектов, среди которых промышленная зона в районе Суэцкого канала и АЭС «Эль-Дабаа», строительством которой занимается Росатом. Кроме того, началось возведение новой столицы страны, было расширено и углублено русло Суэцкого канала.

В то же время политическая дестабилизация 2011 и 2013 годов, гражданская война в соседней Ливии и крупные теракты привели к тому, что была подорвана динамика деловой активности. Наиболее ощутимый удар был нанесён по туристической отрасли, доходы которой составляли весомую часть бюджета Египта. Взрыв российского самолёта в небе над Синайским полуостровом в октябре 2015-го вынудил Россию, Великобританию и некоторые другие страны ограничить авиасообщение с Египтом. Пандемия коронавируса также негативно повлияла на развитие туристического сектора экономики.

Необходимо подчеркнуть, что за последние 10 лет численность населения Египта увеличилась с 82 млн до 100 млн человек. Однако экономический потенциал государства не растёт такими же быстрыми темпами, а возможности развития сельского хозяйства остаются ограниченными. Это является одной из важных причин роста уровня бедности: сейчас приблизительно 33% египтян живет меньше чем на $45 в месяц.

По ряду экономических показателей страна в 2019 году уступала дореволюционному Египту. В 2010-м уровень инфляции составлял 10,1%, в 2019-м — 13,6%. При этом в 2017 году уровень инфляции установил рекорд с 1982-го и достиг 22,9%. В 2010-м внешний долг составлял 17,1% валового национального дохода, в 2019-м достиг уже 39,4%, а в 2018-м был установлен антирекорд с 1996 года — 41%. При этом нужно принимать во внимание тот факт, что сейчас практически нет точных данных, которые позволили бы оценить ущерб экономике, нанесённый вирусом COVID-19.

Amr Sayed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Последнее десятилетие было довольно непростым периодом в новейшей истории Египта. Арабская Республика пережила две революции, дважды были приняты изменения в основной закон страны. Возрос уровень террористической угрозы, обострилась демографическая проблема, а в 2020 году Египет, как и другие страны, столкнулся с пандемией коронавируса. Новые египетские власти, безусловно, старались решить те проблемы, которые возникли ещё до «арабской весны». Однако не всё задуманное удавалось осуществить. Укрепление авторитаризма президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и экономическая стагнация ставят вопрос о том, насколько вероятно повторение событий 2011-го.

Согласно данным катарского Центра политических исследований, 58% опрошенных арабов позитивно оценивает итоги «арабской весны», это наивысший показатель с 2012–2013 годов. При этом среди жителей Египта и Судана доля таковых самая высокая — 75%. С одной стороны, сейчас у египтян есть примеры Ливии, Йемена и Сирии, которые доказывают, что очередная «арабская весна» может закончиться не так успешно, как предыдущая. С другой стороны, неконтролируемый рост численности населения, бедность, радикализация и экономический кризис, вызванный пандемией, могут спровоцировать рост социальной напряжённости. В случае новых потрясений и ухудшения социально-экономической ситуации в Египте террористы ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая группировка) и представители других радикальных групп могут попытаться дестабилизировать обстановку в стране.

Автор — Иван Бочаров, референт Российского совета по международным делам.