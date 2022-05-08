Кадыров: взятие посёлка Нижнее в ЛНР открыло ВС России выход на Лисичанск

Российская военная техника / Фото РИА Новости

Взятие посёлка Нижнее в ЛНР открыло военным РФ выход на город Лисичанск, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что украинские военные «побросали большое количество медикаментов, экипировки и другой одежды» в хорошо оборудованных укрытиях.

Совместно с бойцами ЛНР наши воины взяли под полный контроль посёлок городского типа Нижнее. Российским войскам досталось много трофеев, которые в спешке оставили в своём штабе бандеровцы <...>. С взятием Нижнего у российских войск открывается выход на город Лисичанск, в котором пока ещё орудуют бандеровские отряды, — написал Кадыров.

7 мая Кадыров сообщил, что российские военные взяли под контроль посёлок городского типа Нижнее. Он также заявил, что город Попасная на 80% контролируют Вооружённые силы России. По словам Кадырова, город заблокирован российскими войсками и «находится в кольце».

Глава Чечни заявлял о скором освобождении города Попасная ещё 1 мая. Тогда он утверждал, что бойцы зачищают город от украинских военных, Попасная скоро будет под контролем российских военных, а мирные жители смогут вернуться в дома и заняться привычными делами.