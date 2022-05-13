Кадыров пообещал националистам на Украине «интересное представление»

Рамзан Кадыров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал украинским националистам интересное представление в ЛНР. В своём Telegram-канале он призвал «бандеровское отребье» готовиться и укрепляться. Он не стал при этом уточнять планы российских военных в рамках специальной операции. Он лишь добавил, что «все козыри» находятся у России.

Бандеровское и националистическое отребье в Луганском направлении ждёт весьма интересное представление. Готовьтесь, укрепляйтесь, но не думаю, что это вам хоть как-то поможет. Все козыри у нас! — написал Кадыров.

Он добавил, что российские командиры детально изучили тактику противника и знают, как действовать на опережение.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что размещение военными НАТО ядерного оружия на территории Украины приведёт к «апокалипсису». Он добавил, что этот сценарий должен быть исключён при всех обстоятельствах. Так политик прокомментировал новость об опасениях Москвы о том, что НАТО может разместить подобное оружие на Украине. Подписчики парламентария заявили, что Россия не должна допустить подобное, но отметили, что властная верхушка США не вызывает доверия из-за состояния президента Байдена в свете его последних высказываний.