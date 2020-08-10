Кабмин ФРГ ведёт переговоры с компаниями, которым угрожают США

https://static.news.ru/photo/f2684a24-db3c-11ea-af71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Правительство Германии ведёт переговоры с компаниями, в отношении которых США угрожают ввести ограничительные меры за причастность к строительству газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает «Политика Сегодня» со ссылкой на пресс-службу немецкого кабмина. Глава отдела прессы и информации федерального правительства ФРГ Штеффан Зайберт заявил, что в Берлине не одобряют подход Вашингтона, включающий экстерриториальные санкции.

Немецкое правительство смогло наладить контакт с фирмами, которым грозят ограничительные меры, и продолжает переговоры с ними в попытке согласовать дальнейшие шаги. Также власти ФРГ обсуждают тему санкций в отношении связанных с «Северным потоком — 2» организаций с европейскими коллегами.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данное время проект реализован на 93%.

Как писал NEWS.ru, попытки Вашингтона остановить строительство газопровода привели к тому, что противники проекта внутри Германии начали пересматривать свои позиции, а «колеблющиеся» — переходить на сторону его защитников. Так, партия власти Христианско-демократический союз (ХДС), члены которой неоднократно негативно высказывались о «Северном потоке — 2», теперь публично смыкают ряды, чтобы дать отпор США.