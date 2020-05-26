Медведчук: к делу о госизмене за поездку в Россию причастен Сорос

https://static.news.ru/photo/1aa3f3fc-9f89-11ea-adc0-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук считает, что за возбуждением против него дела о госизмене стоит финансист Джордж Сорос.

25 мая предписание о возбуждении дела о госмизмене против Медведчука и его коллеги Юрий Бойко выдал Печерский районный суд Киева. Поводом послужили встречи украинских политиков с Путиным и поездки в Россию. По мнению Медведчука за этим стоят проамериканские силы.

Это же голос не украинский, это голос (американского трейдера и финансиста Джорджа. — NEWS.ru) Сороса, это голос Вашингтона, — цитирует его РИА Новости.

23 мая произошло нападение на офис ОПЗЖ. Украинские СМИ сообщили, что в его ходе произошёл взрыв, но в полиции эту информацию опровергли.

Как писал NEWS.ru, в партии назвали акцию попыткой мести за принципиальную позицию в вопросах выполнения Минских соглашений и установления мира в Донбассе, а также отношений между Киевом и Вашингтоном.