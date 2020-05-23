В «Оппозиционной платформе» назвали атаку на офис в Киеве попыткой мести

https://static.news.ru/photo/2583b914-9d0a-11ea-82c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Марченко/ТАСС

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прокомментировали акцию у офиса в Киеве, назвав её попыткой мести за принципиальную позицию в вопросах выполнения Минских соглашений и установления мира в Донбассе, а также отношений между Киевом и Вашингтоном.

Не имея возможности опровергнуть эту позицию в открытой политической дискуссии, наши политические противники используют подконтрольных национал-радикалов для террора и запугивания, — говорится в сообщении на сайте партии.

В организации также раскритиковали действия полиции. Оппозиционеры отметили, что силовики вместо нападавших задерживали представителей службы безопасности партии. На нападавших полицейские переключили своё внимание только после того, как их забросали файерами.

Нападение на офис ОПЗЖ произошло днём 23 мая. Украинские СМИ сообщили, что в его ходе произошёл взрыв, но в полиции эту информацию опровергли.

Ранее NEWS.ru писал, что глава политсовета партии Виктор Медведчук призвал покончить с влиянием США на украинскую политику. Такое заявление он сделал после обнародования аудиозаписей переговоров экс-президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом.