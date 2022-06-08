Извилистый путь зерна Желание Киева съесть рыбку и вывезти зерно не заставит мир голодать, но будет предметом долгого торга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нет, это не отрывок из японской поэзии или иллюстрация к закону о диалектике. Речь идет о проблеме, вокруг которой ломают перья и копья лучшие западные аналитики: как вырвать из лап русских агрессоров миллионы тонн украинского зерна, без которого, дескать, вымрут страны и континенты. Аргументы, приведенные Владимиром Путиным, напомнившим, что на украинский зерновой экспорт приходится менее процента от общемирового, а, в целом, в мире производство зерновых превышает 800 миллионов тонн, воспринимаются как пропаганда. Мол, русские опять намерены прибегнуть к продовольственному шантажу.

Уже ясно, что в закромах Украины товарного зерна не 20 миллионов тонн, а, скорее, половина этого постоянно цитируемого количества. Но, как всем известно, проблема не в наличии остатков урожая, а в оптимизации путей их вывоза. Притом, что просто везти мешки с зерном трейлерами непродуктивно и долго. Между тем, существует сразу несколько оптимальных вариантов транспортировки. Но вот проблема: когда речь заходит о конкретике, вдруг выясняется, что проблема заключается не в русском коварстве, а в очередных капризах киевских властей. Те хотели бы и зерно сбыть, и политическими принципами не поступиться.

Понятно, что вывозить зерно через азовские порты, оказавшиеся ныне под нашим контролем - в Мариуполе и в Бердянске, для команды Зе неприемлемо, поскольку это означало бы, что в Киеве уже смирились с потерей части Новороссии. И гуманитарный кризис Африки в этой связи значения не имеет. Тут большая политика.

Остаются черноморские порты, которые пока контролируются центральной украинской властью – Одесса, Ильичевск. Более того, Россия вопреки всем опасениям сама поспешила договориться с Турцией о том, чтобы турецкие специалисты начали бы разминирование акваторий украинских портов, которые сами националисты щедро засеяли взрывчаткой. К тому же турецкая сторона, как бы нейтральная в нынешнем конфликте, могла бы и сопровождать совместно с миссией ООН корабли под зерновую загрузку.

Фото: tdrusagro

Но и такой вариант не устроил Зеленского, привыкшего уже прямо диктовать свою волю коллективному Западу. И разминирование, мол, невозможно, поскольку-де ситуацией воспользуются коварные москали, а гарантиям Владимира Путина он отказывается доверять. И направляющиеся к украинским берегам суда нельзя досматривать на предмет возможной транспортировки в трюмах тяжелых вооружений для ВСУ. Опять тупик, который американский госдеп, так пекущийся о мировой продовольственной безопасности, не рискнет комментировать.

Есть, конечно, чисто балтийский вариант: доставить остатки зерна в порты Прибалтики. Но пришлось бы везти его через территорию Белоруссии. А значит, неминуемо договариваться с Александром Лукашенко, который ныне для команды Зеленского персона нон-грата. Да и давно известно, что в Киеве боятся загружать железную дорогу зерновыми перевозками. Ведь по «железке», не смотря на наши авиаудары, на Украину до сих пор доставляют дизельное топливо, вооружения и высокопоставленных визитеров. И что ради Африки загрузить дорогу зерном, затормозить чисто военные перевозки? Да, никогда.

Так что ситуация возвращается к обычным для нашего времени параметрам. Украина сама отвергает все возможные варианты вывоза ее пшеницы и кукурузы, но виноватой, достойной самых жестких санкций окажется, как всегда, Россия. Что-то вроде пляски с бунами вокруг выполнения Минских соглашений, когда Киев требовал вернуть ему контроль на границе с Россией с последующей возможностью безнаказанной зачистки Донбасса, отвергнув все стальные пункты. Вот и теперь Россия во всем виновата, включая, видимо, и поразившую многие страны засуху.