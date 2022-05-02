«Известия» показали 150-метровые братские могилы, где хоронят жертв ВСУ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три огромные 150-метровые в длину могилы были вынуждены вырыть на кладбище населённого пункта Рубежное: туда хоронят убитых украинскими военными мирных жителей. Как рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, тела вынуждены придавать земле без гробов, потому что многих невозможно опознать.

На рубежанском кладбище приходится выкапывать траншеи, каждая из них 150 метров в длину. И жертв этих обстрелов настолько много, что приходится выкапывать ещё и третью. Но местные жители надеются, что она станет последней, — сообщил журналист.

Личности многих мирных жителей установить невозможно. Как рассказали корреспонденту в Рубежном, хоронить приходится очень много людей, потому что «каждый город обстреливают». Власти планируют поставить потом общий мемориал. Сколько именно людей здесь похоронят, пока неизвестно.

Украинский военный ранее обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и его правительству, выразив своё недовольство тем, что ему и его бойцам приходится ездить на старых машинах, тогда как вся обещанная Киевом помощь до них не доходит. Военный заявил, что французское посольство начало процедуру разбирательства, потому что до бойцов не доходит и гуманитарная помощь, направленная западными странами на Украину.