Минимум 15 палестинцев пострадали в ходе беспорядков в Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/00cddda6-ba2e-11eb-b569-96000091f725_660.jpg Фото: Mahmoud Illean/ТАСС

Сотрудники израильской полиции использовали слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона палестинцев, участвующих в столкновениях на территории мечети аль-Акса в Иерусалиме. Минимум 15 человек пострадали. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает РИА Новости.

Ситуацию прокомментировал представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. По его словам, массовые беспорядки начались сразу после пятничной молитвы. Палестинцы стали забрасывать силовиков камнями. Они, подчеркнул Зингерман, нарушали общественный порядок.

Силовикам отдали приказ войти на Храмовую гору для наведения порядка и дать возможность людям, не принимающим участия в столкновениях, спокойно покинуть территорию мечети, — сказал представитель полиции.

По имеющимся сведениям, для разгона беспорядков полиция применяет шумовые граната и слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 15 палестинцев.

Палестинские группировки и Израиль обстреливали друг друга ракетами с 10 мая. Эскалация конфликта произошла после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, когда израильский суд постановил изъять дома у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

Палестинские боевики и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа в пятницу, 21 мая, в 02:00 мск. Перемирие вступило в силу. Перемирие удалось достичь после 11 дней обмена ракетными ударами. Одностороннее прекращение огня было одобрено военно-политическим кабинетом Израиля на специальном заседании. Движение ХАМАС согласилось заключить перемирие при посредничестве Кипра.