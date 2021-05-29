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Израиль запретит въезд в Россию из-за коронавируса

13:03, 30 мая 2021
Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что вносит Россию и Аргентину в список стран, въезд куда израильтянам запрещён из-за коронавируса. Страны появятся в перечне с 31 мая, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, риск заражения COVID-19 в этих странах максимальный.

Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском, — отметили в Минздраве.

Также в списке уже находятся Украина, Бразилия, Турция, ЮАР, Эфиопия, Индия и Мексика.

Запрет на въезд в «красную зону» будет действовать до 13 июня.

Ранее сообщалось, что власти Греции предложили запустить с Россией новые авиарейсы. Руководитель МИД республики Никос Дендиас заявил, что они помогут облегчить обмен туристами между странами. Также расширение авиасообщения нужно для облегчения взаимных поездок россиян и греков.

22 мая власти Греции приняли решение продлить до 31 мая разрешение на въезд неограниченного числа россиян, которые или прошли вакцинацию, или сдали отрицательный тест на коронавирус, или имеют справку о перенесённом COVID-19 и наличии антител.

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