Израиль запретит въезд в Россию из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f451578e-c12f-11eb-8d73-96000091f725_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что вносит Россию и Аргентину в список стран, въезд куда израильтянам запрещён из-за коронавируса. Страны появятся в перечне с 31 мая, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, риск заражения COVID-19 в этих странах максимальный.

Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском, — отметили в Минздраве.

Также в списке уже находятся Украина, Бразилия, Турция, ЮАР, Эфиопия, Индия и Мексика.

Запрет на въезд в «красную зону» будет действовать до 13 июня.

Ранее сообщалось, что власти Греции предложили запустить с Россией новые авиарейсы. Руководитель МИД республики Никос Дендиас заявил, что они помогут облегчить обмен туристами между странами. Также расширение авиасообщения нужно для облегчения взаимных поездок россиян и греков.

22 мая власти Греции приняли решение продлить до 31 мая разрешение на въезд неограниченного числа россиян, которые или прошли вакцинацию, или сдали отрицательный тест на коронавирус, или имеют справку о перенесённом COVID-19 и наличии антител.