Украина получит израильские противокорабельные ракеты Blue Spear Jerusalem Post: израильские ракеты системы Blue Spear направятся на Украину через Эстонию

Фото IAI Blue Spear Missile

Израиль разрешил направить Украине противокорабельные ракетные комплексы Blue Spear (5G SSM) класса «земля — море», сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на журналиста Ростислава Демчука. Ранее власти Эстонии обратились с руководству Израиля с просьбой разрешить балтийской стране отправить купленные в октябре 2021 года ракеты на Украину.

Ракетный комплекс Blue Spear является одним из самых совершенных противокорабельных ракетных комплексов в мире, позволяющим производить пуски с наземных платформ с полётом на высокой дозвуковой скорости, — отмечает издание.

Глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что страна также приняла решение о предоставлении Украине военной помощи. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому увеличить поставки вооружения. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия планирует поставить на Украину современные танки и самоходные артиллерийские установки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь. Его высказывание вызвало широкий общественный резонанс, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал не использовать трагедию холокоста в политических целях, а министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал высказывание российского коллеги «ужасной исторической ошибкой» и потребовал извинений.