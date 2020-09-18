https://static.news.ru/photo/0827b638-f9a6-11ea-bf8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Из-за увеличения числа заболевших коронавирусом Израиль первым в мире ввёл повторный карантин по COVID-19. Гражданам не разрешается отходить от своего дома далее 1000 метров. Исключения составляют участие в похоронах, религиозных церемониях или протестах.

Повторный общенациональный карантин из-за коронавируса вступил в силу в Израиле на три недели с возможностью продления, — сообщает РИА Новости.

Первоначально планировалось запретить гражданам отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в ночь на 18 сентября правительство увеличило разрешённую дистанцию до одного километра. Далее этого расстояния от своего дома можно выйти только на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжёлом положении, на похороны, обрезание, в суд, в кнессет, донорский пункт и на акции протеста.

Запрещено ходить в гости, на пляж, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 — на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия начали работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны, спортивные клубы, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты закрылись.

Штраф за отсутствие медицинской маски в Израиле составляет 500 шекелей (около 11 тыс. рублей), за превышение допустимого количества людей — 1000 шекелей.

Моя обязанность и ответственность как премьер-министра не только заботиться о вашем здоровье, но и о вашей жизни, — говорится в специальном заявлении главы правительства Биньямина Нетаньяху.

Повторный общенациональный карантин в Израиле был объявлен после четырёхмесячного перерыва. 17 сентября Минздрав сообщил о почти шести тысячах выявленных заболевших за сутки.

Как писал NEWS.ru, на период нового карантина выпадают еврейские религиозные праздники Рош Ашана и Йом Кипур. Ввести тотальный локдаун в Израиле предложила правительственная комиссия по коронавирусу. Карантин будет включать в себя значительные ограничения на передвижение граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы точек общепита, офисов и производств (кроме жизненно необходимых). За время пандемии в Израиле выявлено более 150 тысяч заболевших COVID-19. Число умерших от инфекции с начала пандемии составило 1169 человек. С середины августа суточные темпы заражения в стране значительно возросли. 10 сентября Минздрав страны сообщил о 3904 новых заражённых.