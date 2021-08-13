Израиль отозвал из Польши главу дипмиссии

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Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что часть украинского общества не полюбит Россию, даже если она «подарит» Кубань. В эфире телеканала NewsOne представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что некоторые украинцы испытывают ненависть к России и боятся примирения двух стран.

На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам «вернут» Крым, ещё и Кубань подарят, они всё равно будут её ненавидеть, — считает депутат....