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Израиль отозвал из Польши главу дипмиссии

01:56, 15 августа 2021
Израиль отозвал из Польши главу дипмиссии Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press
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Израиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших во время холокоста. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Яир Лапид, сообщает РИА Новости.

Спорный закон, который затрагивает в том числе тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны, 14 августа подписал президент Польши Анджей Дуда.

Сегодня Польша приняла (и это уже не впервые) антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу, — отметил Лапид.

Также послу Польши в Израиле рекомендовано продолжить свой отпуск на родине.

Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о холокосте, — добавил глава израильского МИД.

По его словам, 14 августа Польша «превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну».

Ранее стало известно, что евреи могут покинуть Европу в случае всплеска антисемитизма. Об этом заявил президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. По его мнению, антисемитизм в том или ином виде есть везде. Вопрос лишь в том, какие законы и политическая воля направлены на борьбу с ним. Гольдшмидт сказал, что самыми напряжёнными местами в Европе остаются Франция, Бельгия и Польша.

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