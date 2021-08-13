Израиль отозвал из Польши главу дипмиссии

Израиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших во время холокоста. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Яир Лапид, сообщает РИА Новости.
Спорный закон, который затрагивает в том числе тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны, 14 августа подписал президент Польши Анджей Дуда.
Сегодня Польша приняла (и это уже не впервые) антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу, — отметил Лапид.
Также послу Польши в Израиле рекомендовано продолжить свой отпуск на родине.
Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о холокосте, — добавил глава израильского МИД.
По его словам, 14 августа Польша «превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну».
Ранее стало известно, что евреи могут покинуть Европу в случае всплеска антисемитизма. Об этом заявил президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. По его мнению, антисемитизм в том или ином виде есть везде. Вопрос лишь в том, какие законы и политическая воля направлены на борьбу с ним. Гольдшмидт сказал, что самыми напряжёнными местами в Европе остаются Франция, Бельгия и Польша.