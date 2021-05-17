Из сектора Газа по Израилю за ночь выпустили около 90 ракет

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За вечер и ночь на 18 мая по Израилю с территории сектора Газа было выпущено примерно 90 ракет. Приблизительно 20 из них рухнули внутри анклава. Об этом сообщили представители израильской армии, пишет РИА Новости.

Ситуация в Газе обострилась 10 мая. В течение нескольких дней в результате обстрелов погибли семь граждан Израиля, 200 человек были ранены. Палестинская сторона сообщает о более чем 700 погибших и более 1000 раненых.

По состоянию на 07:00 (совпадает с мск): начиная с 19:00 вчерашнего вечера были зафиксированы около 90 пусков из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 20 снарядов упали в секторе Газа, — заявили военные.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по главному операционному штабу службы внутренней безопасности движения ХАМАС. До этого, 14 мая, ВВС Израиля нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности ХАМАС, в котором находился офис руководителя службы внутренней безопасности города Рафах и другие подразделения. А 15 мая было уничтожено здание в Газе, в котором располагались офисы международных изданий Al-Jazeera и Associated Press.