Итальянский самолёт попал под обстрел в аэропорту Кабула

Самолёт итальянских военно-воздушных сил (ВВС), участвующий в эвакуации жителей из Афганистана, попал под обстрел во время взлёта в аэропорту Кабула. Об этом сообщает агентство Agi.

На борту лайнера находились журналисты и 98 гражданских лиц. По предварительной информации, обстрел вёлся из тяжёлого автоматического оружия с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее спецслужбы Италии опровергли информацию об обстреле лайнера. Телеканал Rai News 24 уточнил, что обстрел не был направлен против итальянского самолёта.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы («Талибан», запрещено в России) заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Ранее сообщалось, что Германия и Великобритания планируют завершить эвакуацию своих граждан из захваченного талибами Афганистана в ближайшие дни. Подобная спешка может привести к тому, что тысячи афганцев, желающих покинуть страну из-за страха перед правительством талибов, будут вынуждены остаться в Афганистане по причине отсутствия связи с представительствами других государств.