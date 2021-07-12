Итальянский самолёт попал под обстрел в аэропорту Кабула

Самолёт итальянских военно-воздушных сил (ВВС), участвующий в эвакуации жителей из Афганистана, попал под обстрел во время взлёта в аэропорту Кабула. Об этом сообщает агентство Agi.
На борту лайнера
Позднее спецслужбы Италии опровергли информацию об обстреле лайнера. Телеканал Rai News 24 уточнил, что обстрел не был направлен против итальянского самолёта.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы («Талибан», запрещено в России) заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.
Ранее сообщалось, что Германия и Великобритания планируют завершить эвакуацию своих граждан из захваченного талибами Афганистана в ближайшие дни. Подобная спешка может привести к тому, что тысячи афганцев, желающих покинуть страну из-за страха перед правительством талибов, будут вынуждены остаться в Афганистане по причине отсутствия связи с представительствами других государств.