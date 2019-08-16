https://static.news.ru/photo/1e188be8-c0f9-11e9-b05f-fa163e074e61_660.jpg Ялта Фото: Stephane Martin/Wikimedia Commons

Итальянский профессор Коладжеро ла Веккья, который вопреки санкциям приехал в Крым, признался в любви к полуострову. По его словам, Крым восхитил его своим гостеприимством.

Это прекрасная, гостеприимная земля. По приезде в Италию обязательно посоветую своим друзья посетить Крым. Его должны любить не только русские, его должен полюбить весь мир, ведь Крым этого заслуживает, — цитирует его « Российская газета ».

Итальянец приехал на полуостров для участия в V литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный сезон — 2019». Его проводит администрация города Саки совместно с Союзом писателей Республики Крым. В рамках своего визита профессор посетил дом-музей А.П. Чехова в Ялте.

Здесь всё сохранилось в том виде, в каком оно было при жизни Антона Павловича. И это очень важно, поскольку, в первую очередь, это часть памяти о нём, — заметил Коладжеро ла Веккья.

Ранее News.ru писал, что журналист из США Джефф Опдайк выразил своё восхищение после поездки в Крым. Полуостров он называет «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии». В своём Instagram он публикует фотографии необычайной красоты пейзажей, уютных бухт и величественных гор.