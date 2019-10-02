https://static.news.ru/photo/300d4268-e538-11e9-a462-fa163e074e61_660.jpg Лука Пармитано Фото: ESA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лука Пармитано стал первым итальянцем, которому поручено командование Международной космической станцией. Эстафету ему передал российский космонавт Алексей Овчинин.

Итальянский астронавт будет командовать МКС до 6 февраля 2020 года. Затем его сменит космонавт Олег Скрипочка, сообщает NASA.



Алексей Овчинин 3 октября вместе с американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом ОАЭ Хаззаа аль-Мансури возвращается на Землю. На МКС продолжит работу экипаж в составе россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Кристины Кох, Эндрю Моргана и Джессики Мейр.

Ранее News.ru сообщал, что госкорпорация «Роскосмос» планирует потратить порядка 5 млрд рублей на запуски к МКС пилотируемых и грузовых кораблей, а также на управление полётом российского сегмента станции в 2019–2020 годах. Эта сумма необходима для подготовки и запуска к МКС пилотируемых кораблей «Союз МС-12», «Союз МС-15», и «Союз МС-14» в беспилотном варианте, грузовых кораблей «Прогресс МС-12», «Прогресс МС-13» и «Прогресс МС-14».