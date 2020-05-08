Истребитель МиГ-29 разбился в Индии

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Истребитель МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение в штате Пенджаб. По факту аварии начато расследование.

Инцидент произошёл в районе деревни Чухадпур примерно в 10:30 по местному времени. Пилот успел катапультироваться. Он госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

Предполагается, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, сообщает издание The Hindustan Times.

Ранее NEWS.ru писал о крушении в Индии МиГ-21 во время тренировочного полёта. Предполагалось, что перед падением самолёт столкнулся с птицей.