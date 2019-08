Визит Нетаньяху важен для Зеленского, в первую очередь, в имиджевом плане — это первый зарубежный лидер, которого новый украинский президент принял на своей территории. Для израильского премьера приезд в Киев сейчас тоже весьма кстати: в преддверии назначенных на 17 сентября досрочных выборов в Кнессет ему полезно заручиться поддержкой украинцев, проживающих в Израиле.

Помимо этого, израильский премьер, по его же собственным словам, намерен добиться и открытия посольства Украины в Иерусалиме. Впрочем, политик сам признаёт, что сделать это в ходе нынешнего визита едва ли удастся. Да и дальнейшие перспективы подобной инициативы выглядят туманными: с одной стороны, если Зеленский откроет посольство в Иерусалиме, он не только получит мощную поддержку Израиля, но и наберёт дополнительные очки в глазах президента США Дональда Трампа, уже осуществившего такой шаг. С другой стороны, Европейский Союз подобное решение наверняка осудит, и это вполне может стать сдерживающим фактором для стремящейся в ЕС Украины.