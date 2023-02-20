Источник: в ближайшие дни начнутся переговоры по продлению зерновой сделки Переговоры по продлению сроков зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни

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Переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки станут активными в ближайшие дни, но они будут сложными, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Тем не менее, работа по их продвижению идет.

Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу. Они будут непростыми, это ясно. Но работа идёт, - цитирует агентство свой источник.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли подчеркнул, что необходимо избежать провала зерновой сделки в свете кризисов по всему миру. В МИД России заявили об удивительной уверенности заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса, который сообщил о продлении зерновой сделки после 18 марта.

В российском диппредставительстве отметили, что заявление выглядит странным, особенно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН заключили так называемую зерновую сделку, в рамках которой предполагается вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Сделка является частью пакетного соглашения, по которому предусматривается в том числе разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам Москвы, эта часть договора выполнена не была.